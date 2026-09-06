Лимоны — одни из самых полезных продуктов, особенно в осенний период, так как они помогают укрепить иммунитет и защищают от простуды. Шкурка лимона обладает особой пользой, но иногда употребление лимонов с кожурой может быть небезопасным. Поэтому многие хозяйки предпочитают отказываться от использования цедры.

Некоторые люди тщательно натирают шкурку лимона жесткой стороной губки, чтобы удалить следы химикатов. Однако существует и более простой способ.

Сначала хорошо вымойте лимоны теплой водой. Затем каждый лимон следует обработать пищевой содой, которая обладает мощным очищающим эффектом. Если лимоны были обработаны химическими веществами для придания им глянцевого вида, сода поможет удалить эти вредные остатки.

После обработки подождите несколько минут, а затем смойте соду водой. Теперь лимоны можно безопасно употреблять в пищу вместе с полезной кожурой.