Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему лимоны стоит натирать питьевой содой: важные факты 0 244

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лимоны стоит натирать питьевой содой: важные факты

Лимоны — одни из самых полезных продуктов, особенно в осенний период, так как они помогают укрепить иммунитет и защищают от простуды. Шкурка лимона обладает особой пользой, но иногда употребление лимонов с кожурой может быть небезопасным. Поэтому многие хозяйки предпочитают отказываться от использования цедры.

 

Некоторые люди тщательно натирают шкурку лимона жесткой стороной губки, чтобы удалить следы химикатов. Однако существует и более простой способ.

Сначала хорошо вымойте лимоны теплой водой. Затем каждый лимон следует обработать пищевой содой, которая обладает мощным очищающим эффектом. Если лимоны были обработаны химическими веществами для придания им глянцевого вида, сода поможет удалить эти вредные остатки.

После обработки подождите несколько минут, а затем смойте соду водой. Теперь лимоны можно безопасно употреблять в пищу вместе с полезной кожурой.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опасные комнатные растения для человека и домашних животных
Изображение к статье: Как приготовить субстрат для вешенок: выращивание грибов в домашних условиях
Изображение к статье: Овощи для выращивания в домашних условиях зимой
Изображение к статье: Как избавиться от пятен кофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осенний уход за розами: как избежать распространенных ошибок
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать саженцы винограда для посадки
Дом и сад
Изображение к статье: Даниэль В.
В мире
Изображение к статье: Как правильно хранить остатки удобрений зимой: советы для начинающих
Дом и сад
Изображение к статье: Трамп
В мире
Изображение к статье: Мерц
Политика
6
Изображение к статье: Осенний уход за розами: как избежать распространенных ошибок
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать саженцы винограда для посадки
Дом и сад
Изображение к статье: Даниэль В.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео