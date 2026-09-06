Осенние работы в саду включают пересадку растений, внесение подкормок и другие мероприятия, направленные на формирование будущего урожая.

Опытные дачники делятся секретами обработки смородины, благодаря которой в следующем сезоне ягоды вырастают очень крупными, а некоторые экземпляры могут достигать размеров вишни.

Как подготовить рабочий раствор

Для начала натрите 50 г классического хозяйственного мыла и растворите стружку в ведре воды.

Затем добавьте в полученный состав столовую ложку медного купороса и стакан золы. Используйте золу, полученную после сжигания листьев, травы, ботвы или дров. Не используйте золу от сжигания бытового мусора.

Раствор должен иметь слегка голубой цвет. После этого возьмите обычный веник, смочите его в жидкости из ведра и опрыскайте кусты смородины.

Опрыскивание с помощью веника занимает меньше времени. Остатки раствора можно вылить прямо под куст.

Важным мероприятием во второй половине осени является сбор опавших листьев смородины. Их следует собрать и сжечь. Если кусты не болели, золу можно внести под корень, а затем замульчировать растения.