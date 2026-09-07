Многие хозяйки согласны с тем, что чистить новую сковороду с антипригарным покрытием неправильно и нецелесообразно.

Сковороды с антипригарным покрытием, как и другие кухонные принадлежности, могут загрязняться, но требуют особого деликатного ухода. Это поможет антипригарному покрытию служить долго.

Опытные домохозяйки делятся секретом, как легко и просто очистить посуду с антипригарным покрытием.

Для этого понадобится обычное хозяйственное мыло.

Брусок мыла нужно натереть на терке. Полученную стружку следует засыпать на дно посуды, которую нужно очистить.

Сверху налейте немного воды, чтобы она покрыла мыльные кусочки. Посуду ставят на огонь и слегка подогревают, но не доводят до кипения. Достаточно температуры около 60-70 градусов.

Хозяйственное мыло сделает всю работу. Практически не придется ничего тереть и драить. Останется только ополоснуть сковороду.