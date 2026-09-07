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Как правильно подкормить пионы осенью для пышного цветения 0 520

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подкормить пионы осенью для пышного цветения

Пионы – любимые цветы многих садоводов, их можно встретить практически на каждом дачном участке.

 

Осенью, особенно в сентябре, пионы нуждаются в правильной подкормке, чтобы весной они могли заложить множество почек и порадовать пышным цветением с крупными цветами. Как правильно подкармливать пионы в это время?

Некоторые садоводы считают, что цветам необходимо давать фосфорно-калийные удобрения.

Пионы – большие потребители питательных веществ. Их мощные корни позволяют им добывать много питания, что обеспечивает продолжительное цветение.

Что нужно для подкормки пионов?

В сентябре вокруг куста необходимо выкопать канавку глубиной 15-20 см. Эту канавку заполняем перегноем или компостом и добавляем доломитовую муку. Но это еще не все.

На каждый куст следует внести по 2 столовые ложки сложного минерального удобрения, например, «Нитрофоски».

После подкормки почву обильно поливаем водой и засыпаем канавки.

В засушливые годы пионам требуется больше поливов, чтобы питание лучше усваивалось. Для этого выкапываем канавки вокруг кустов, обильно поливаем, а затем вносим перегной.

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