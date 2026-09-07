Пионы – любимые цветы многих садоводов, их можно встретить практически на каждом дачном участке.
Осенью, особенно в сентябре, пионы нуждаются в правильной подкормке, чтобы весной они могли заложить множество почек и порадовать пышным цветением с крупными цветами. Как правильно подкармливать пионы в это время?
Некоторые садоводы считают, что цветам необходимо давать фосфорно-калийные удобрения.
Пионы – большие потребители питательных веществ. Их мощные корни позволяют им добывать много питания, что обеспечивает продолжительное цветение.
Что нужно для подкормки пионов?
В сентябре вокруг куста необходимо выкопать канавку глубиной 15-20 см. Эту канавку заполняем перегноем или компостом и добавляем доломитовую муку. Но это еще не все.
На каждый куст следует внести по 2 столовые ложки сложного минерального удобрения, например, «Нитрофоски».
После подкормки почву обильно поливаем водой и засыпаем канавки.
В засушливые годы пионам требуется больше поливов, чтобы питание лучше усваивалось. Для этого выкапываем канавки вокруг кустов, обильно поливаем, а затем вносим перегной.
Оставить комментарий