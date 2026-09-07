Осенью важно правильно ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками, чтобы в следующем сезоне получить много крупных ягод.

Вишня не является исключением.

Для того чтобы растение восстановило запас питательных веществ до наступления холодов, необходимо внести подходящие подкормки. На какие удобрения стоит обратить внимание?

Кальций с калием

Это отличное удобрение для поддержки вишни, и его стоит вносить в осенний период. Проще всего использовать подкормку в жидком виде.

Для этого в ведре с водой соедините 25 граммов суперфосфата кальция с 15 граммами калия и используйте полученный питательный состав для полива.

Взрослой вишне потребуется примерно полтора ведра средства, а молодым деревьям хватит и 8 литров.

Куриный помет

Этой подкормкой следует «угощать» деревья, которые старше четырех лет. В ведро воды добавьте килограмм помета и разведите его в четырех литрах воды.

В течение 48 часов удобрение будет бродить.

После этого добавьте еще шесть литров чистой воды и используйте подкормку.

Навоз

При работе с этим удобрением стоит соблюдать ряд важных правил. Необходимо использовать только готовый навоз, которому должно быть около трех лет.

Такую подкормку вносят один раз в три года.

Молодым деревьям (до семи лет) в районе приствольного круга потребуется по два килограмма удобрения на каждый квадратный метр, а более взрослой вишне нужно увеличить количество навоза до трех килограммов.