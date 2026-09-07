Основной угрозой для сохранности урожая фасоли является вредитель, известный как фасолевая зерновка. Чтобы сохранить урожай до следующего сезона, создайте условия, которые будут подходить для бобовых, но будут неприемлемы для насекомых.

Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы влажность в месте хранения фасоли оставалась на уровне 50%. Оптимально хранить емкости с фасолью за дверцей холодильника. Также можно использовать деревянные ящики, предварительно выстеленные газетами.

Кроме того, рекомендуется прогреть фасоль. Для этого поместите её на несколько минут в духовку, разогретую до 90 градусов. Это время достаточно, чтобы уничтожить личинки насекомых-вредителей, не потеряв при этом полезные свойства продукта.