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Пять полезных функций смартфона, о которых многие пользователи не догадываются 0 288

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять полезных функций смартфона, о которых многие пользователи не догадываются

Многие владельцы смартфонов даже не подозревают о множестве полезных функций, доступных в их устройствах.

 

В этой статье мы расскажем о пяти полезных функциях смартфона, которые могут быть полезны каждому пользователю.

Режим полета

Не все владельцы смартфонов знают, что режим полета можно использовать не только во время полета: он также помогает значительно ускорить зарядку устройства.

Настройка SOS

При нажатии заранее настроенной кнопки SOS телефон автоматически свяжется с экстренной службой помощи.

Распознавание изображений

Эта функция доступна на большинстве Android-смартфонов. С помощью приложения Google Lens можно распознавать объекты в окружающей среде.

Контроль жестов

Функция контроля жестов доступна как на iPhone, так и на Android-смартфонах. Она позволяет управлять устройством с помощью жестов.

Синхронизация с компьютером

Эта опция доступна только на смартфонах Samsung и iPhone. Она позволяет синхронизировать устройство с ПК для передачи данных или использования рабочего стола компьютера на смартфоне и наоборот.

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