Многие владельцы смартфонов даже не подозревают о множестве полезных функций, доступных в их устройствах.
В этой статье мы расскажем о пяти полезных функциях смартфона, которые могут быть полезны каждому пользователю.
Режим полета
Не все владельцы смартфонов знают, что режим полета можно использовать не только во время полета: он также помогает значительно ускорить зарядку устройства.
Настройка SOS
При нажатии заранее настроенной кнопки SOS телефон автоматически свяжется с экстренной службой помощи.
Распознавание изображений
Эта функция доступна на большинстве Android-смартфонов. С помощью приложения Google Lens можно распознавать объекты в окружающей среде.
Контроль жестов
Функция контроля жестов доступна как на iPhone, так и на Android-смартфонах. Она позволяет управлять устройством с помощью жестов.
Синхронизация с компьютером
Эта опция доступна только на смартфонах Samsung и iPhone. Она позволяет синхронизировать устройство с ПК для передачи данных или использования рабочего стола компьютера на смартфоне и наоборот.
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