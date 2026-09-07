Посуда из нержавеющей стали практична и надежна, но со временем теряет привлекательный внешний вид из-за копоти и жира.

Если не обратить внимание на загрязнения, со временем их будет трудно удалить. Интересно, что не всегда помогает бытовая химия, которая к тому же может быть дорогой.

Хозяйки нашли выход, используя зубную пасту для борьбы с копотью и жиром.

Как чистить нержавеющую посуду

Чтобы избавиться от налета, посуду из нержавеющей стали равномерно натирают зубной пастой.

Рекомендуется использовать обычную, не гелевую, а белую зубную пасту.

После нанесения пасты, посуду оставляют на 10-15 минут, но время может варьироваться в зависимости от степени загрязнения.

Затем посуду нужно тщательно промыть под водой или в посудомоечной машине.

Также таким же образом можно очистить медную турку, на поверхности которой часто появляются пятна.

Медь, как и нержавеющую сталь, очищают губкой или мягкой щеткой с зубной пастой, после чего смывают средство водой.