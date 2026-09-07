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Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку 0 42

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку

Проволочник — один из самых опасных вредителей, способный за короткий срок уничтожить весь урожай. Рассмотрим методы борьбы с проволочником, которые не только неэффективны, но и могут нанести серьезный вред вашему хозяйству.

 

Посадка ржи

Многие садоводы предпочитают высаживать рожь как сидерат, полагая, что она помогает снизить количество вредителей в почве, улучшает плодородие и рыхлость земли, а также подавляет сорняки. Однако мало кто знает, что рожь может, наоборот, привлечь проволочников, которые охотно поедают её корневую систему.

В результате использование этой методики может принести больше вреда, чем пользы. Рожь не оказывает значительного влияния на качество почвы, хотя в борьбе с сорняками она действительно эффективна.

Обработка солью

Существует мнение, что обработка участка солью поможет избавиться от проволочников. Рекомендуется вносить значительное количество соли, что действительно приводит к уменьшению вредителей. Однако не стоит забывать, что соль негативно сказывается на качестве почвы, что может привести к снижению урожайности.

Если вы хотите избавиться от проволочника, выбирайте методы, которые не повредят почве.

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