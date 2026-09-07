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Средства для дезинфекции теплицы 0 187

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Средства для дезинфекции теплицы

Дезинфекция теплицы и почвы — важный этап в уходе за растениями.

 

Дезинфекция теплицы может занять больше времени и усилий, чем уборка и мойка поверхностей. Поэтому важно разобраться, какие препараты использовать и что нужно учитывать.

Препараты для санитарной обработки

Для дезинфекции можно применять:

  • Медный купорос.
  • Хлорную известь.
  • Бородскую смесь.
  • Черенковую серу и другие средства.

Подготовка к обеззараживанию

Качественная дезинфекция теплицы требует подготовки. Опытные дачники рекомендуют менять верхний слой почвы по нескольким причинам:

  • Почва истощается, и в ней остается мало полезных веществ.
  • В верхнем слое может быть высокая концентрация грибка, от которого можно избавиться только заменой почвы.
  • С годами в почве накапливаются личинки вредных насекомых и другие вредители.

Рекомендуется снять слой земли толщиной от 5 до 10 сантиметров и заменить его плодородным грунтом. После этого можно приступать к дезинфекции.

Обработка серными шашками

Один из простых способов дезинфекции теплицы — использование серных шашек. Для этого нужно поджечь шашки в теплице и плотно закрыть все щели. Шашки могут напоминать таблетки, но у них есть фитиль.

Количество шашек зависит от размера теплицы. Например, для обработки 12 кубических метров можно использовать шашки весом 700 г. Процесс окуривания включает следующие шаги:

  • Закрыть все трещины.
  • Смочить внутренние поверхности водой.
  • Установить шашки на металлические подставки.
  • Плотно закрыть дверь при выходе из теплицы.

Время горения шашки составляет около одного часа. Теплицу нельзя открывать как минимум 3 дня. При работе с шашками важно помнить о их токсичности и соблюдать меры предосторожности.

Хлорная известь

Хлорную известь можно использовать для обработки:

  • грунта;
  • каркаса;
  • поверхностей;
  • инструментов.

Для приготовления раствора нужно смешать 400 г хлорной извести с 10 литрами теплой воды и настоять около 4 часов. Обработку следует начинать с грунта, используя пульверизатор для удобства. Работать нужно в перчатках и защитной маске, так как хлорная известь токсична.

Медный купорос

Для приготовления раствора медного купороса нужно развести 100 г на 5 литров воды. Раствор используется для дезинфекции грунта и всех частей теплицы. Для усиления эффекта можно добавить тертое хозяйственное мыло. Не забывайте о мерах предосторожности, так как медный купорос также токсичен.

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