Дезинфекция теплицы и почвы — важный этап в уходе за растениями.
Дезинфекция теплицы может занять больше времени и усилий, чем уборка и мойка поверхностей. Поэтому важно разобраться, какие препараты использовать и что нужно учитывать.
Препараты для санитарной обработки
Для дезинфекции можно применять:
- Медный купорос.
- Хлорную известь.
- Бородскую смесь.
- Черенковую серу и другие средства.
Подготовка к обеззараживанию
Качественная дезинфекция теплицы требует подготовки. Опытные дачники рекомендуют менять верхний слой почвы по нескольким причинам:
- Почва истощается, и в ней остается мало полезных веществ.
- В верхнем слое может быть высокая концентрация грибка, от которого можно избавиться только заменой почвы.
- С годами в почве накапливаются личинки вредных насекомых и другие вредители.
Рекомендуется снять слой земли толщиной от 5 до 10 сантиметров и заменить его плодородным грунтом. После этого можно приступать к дезинфекции.
Обработка серными шашками
Один из простых способов дезинфекции теплицы — использование серных шашек. Для этого нужно поджечь шашки в теплице и плотно закрыть все щели. Шашки могут напоминать таблетки, но у них есть фитиль.
Количество шашек зависит от размера теплицы. Например, для обработки 12 кубических метров можно использовать шашки весом 700 г. Процесс окуривания включает следующие шаги:
- Закрыть все трещины.
- Смочить внутренние поверхности водой.
- Установить шашки на металлические подставки.
- Плотно закрыть дверь при выходе из теплицы.
Время горения шашки составляет около одного часа. Теплицу нельзя открывать как минимум 3 дня. При работе с шашками важно помнить о их токсичности и соблюдать меры предосторожности.
Хлорная известь
Хлорную известь можно использовать для обработки:
- грунта;
- каркаса;
- поверхностей;
- инструментов.
Для приготовления раствора нужно смешать 400 г хлорной извести с 10 литрами теплой воды и настоять около 4 часов. Обработку следует начинать с грунта, используя пульверизатор для удобства. Работать нужно в перчатках и защитной маске, так как хлорная известь токсична.
Медный купорос
Для приготовления раствора медного купороса нужно развести 100 г на 5 литров воды. Раствор используется для дезинфекции грунта и всех частей теплицы. Для усиления эффекта можно добавить тертое хозяйственное мыло. Не забывайте о мерах предосторожности, так как медный купорос также токсичен.
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