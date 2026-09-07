Дезинфекция теплицы и почвы — важный этап в уходе за растениями.

Дезинфекция теплицы может занять больше времени и усилий, чем уборка и мойка поверхностей. Поэтому важно разобраться, какие препараты использовать и что нужно учитывать.

Препараты для санитарной обработки

Для дезинфекции можно применять:

Медный купорос.

Хлорную известь.

Бородскую смесь.

Черенковую серу и другие средства.

Подготовка к обеззараживанию

Качественная дезинфекция теплицы требует подготовки. Опытные дачники рекомендуют менять верхний слой почвы по нескольким причинам:

Почва истощается, и в ней остается мало полезных веществ.

В верхнем слое может быть высокая концентрация грибка, от которого можно избавиться только заменой почвы.

С годами в почве накапливаются личинки вредных насекомых и другие вредители.

Рекомендуется снять слой земли толщиной от 5 до 10 сантиметров и заменить его плодородным грунтом. После этого можно приступать к дезинфекции.

Обработка серными шашками

Один из простых способов дезинфекции теплицы — использование серных шашек. Для этого нужно поджечь шашки в теплице и плотно закрыть все щели. Шашки могут напоминать таблетки, но у них есть фитиль.

Количество шашек зависит от размера теплицы. Например, для обработки 12 кубических метров можно использовать шашки весом 700 г. Процесс окуривания включает следующие шаги:

Закрыть все трещины.

Смочить внутренние поверхности водой.

Установить шашки на металлические подставки.

Плотно закрыть дверь при выходе из теплицы.

Время горения шашки составляет около одного часа. Теплицу нельзя открывать как минимум 3 дня. При работе с шашками важно помнить о их токсичности и соблюдать меры предосторожности.

Хлорная известь

Хлорную известь можно использовать для обработки:

грунта;

каркаса;

поверхностей;

инструментов.

Для приготовления раствора нужно смешать 400 г хлорной извести с 10 литрами теплой воды и настоять около 4 часов. Обработку следует начинать с грунта, используя пульверизатор для удобства. Работать нужно в перчатках и защитной маске, так как хлорная известь токсична.

Медный купорос

Для приготовления раствора медного купороса нужно развести 100 г на 5 литров воды. Раствор используется для дезинфекции грунта и всех частей теплицы. Для усиления эффекта можно добавить тертое хозяйственное мыло. Не забывайте о мерах предосторожности, так как медный купорос также токсичен.