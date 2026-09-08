Замшевая обувь, как и другие изделия, подвержена загрязнениям. Однако удалить пятна с замши бывает непросто. В этой статье мы расскажем о лучших способах очистки замшевых вещей от загрязнений.
Ластик
Для удаления загрязнений с замшевых туфель можно использовать специальный ластик, предназначенный для такой обуви. Также подойдет и обычная школьная стирательная резинка или ластик для рисования.
Манная крупа
Темные загрязнения легко впитывает манная крупа. Натрите обувь крупой, а затем очистите ее щеткой. В качестве альтернативы можно использовать зубной порошок.
Хлебная корка
Для темной обуви подойдет корочка ржаного хлеба, а для светлой — мякиш белого. Не забудьте удалить крошки с помощью щетки.
Соль
Это средство эффективно для удаления жирных следов. Сначала обработайте чистую обувь паром, а затем расчесывайте щеткой.
Пилочка для ногтей
Некоторые хозяйки используют пилочку для маникюра, чтобы убрать светлые пятна или разводы. Чтобы не повредить обувь, проводите пилочкой в одном направлении, избегая хаотичных движений.
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