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Как использовать фен для нагрева кафеля в ванной комнате 0 109

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как использовать фен для нагрева кафеля в ванной комнате

Фен может быть полезен не только для сушки волос, но и для уборки ванной комнаты. Узнайте, как нагревание кафеля может облегчить процесс чистки.

 

Хотя это может показаться необычным, фен можно использовать для нагрева кафельных поверхностей, которые необходимо очистить. Теплый воздух помогает легче удалить загрязнения. Многие хозяйки отмечают, что при использовании фена даже моющие средства не требуются. Достаточно просто взять влажную тряпку и протереть кафель.

Вместо химических моющих средств можно применять средства, приготовленные из доступных компонентов.

Например, смешайте перекись водорода с содой, и полученной кашеобразной смесью протрите кафель в ванной, особенно межплиточные швы, которые со временем могут потемнеть. Перед использованием этого средства обязательно прогрейте поверхность феном, чтобы процесс чистки стал еще проще и эффективнее.

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