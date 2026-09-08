Иногда за сотни километров от дома, например, в другой стране, можно встретить растение, которое захочется высадить на своем участке. Перевезти черенок интересующей культуры может быть сложно, так как необходимо создать минимальные условия для его сохранности.

В этой статье мы расскажем, как безопасно довезти черенки растений.

Для начала вам понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра. Отрежьте верхнюю часть емкости (примерно одну треть), чтобы получить импровизированную крышку.

На дно бутылки поместите слой ваты (можно использовать бумажные салфетки или туалетную бумагу), затем налейте немного воды, чтобы вата стала влажной, но жидкость не переливалась. После этого аккуратно поместите черенки в бутылку.

Верните верхнюю часть на место и зафиксируйте разрез этикеткой, которая была на бутылке.

Во время поездки не забудьте открыть крышку, чтобы в емкость поступал воздух.

По прибытии на место посадки обмокните черенки в стимулятор корнеобразования и высадите их в землю.