Все сорта сирени подвержены загущению, что негативно сказывается на состоянии куста. Слишком густая крона ухудшает цветение, способствует развитию грибковых и бактериальных заболеваний, а также становится укрытием для насекомых-вредителей.
Чтобы предотвратить вырождение куста, начиная со второго года жизни, его необходимо формировать.
Во время санитарной обрезки, которая проводится ежегодно после окончания листопада, следует удалять:
- корневую поросль;
- сухие, больные и поврежденные побеги;
- побеги, растущие слишком близко друг к другу;
- побеги, направленные в центр куста.
Формирующая обрезка не исключает санитарной и проводится в те же сроки, но к удаляемым частям добавляются также:
- скелетные ветви, направленные в центр куста;
- верхняя треть всех боковых побегов.
Начинать формирование кроны можно с третьего года жизни куста. Если необходимо формировать взрослую сирень, лучше разделить обрезку на два сезона: в первый удалить лишние побеги и тонкие веточки, во второй — заняться скелетными частями растения.
Старые кусты сирени, чей возраст превышает 10 лет, могут терять сортовые признаки и становиться жертвами болезней. К счастью, сирень можно омолодить с помощью правильной обрезки. Для омолаживающей обрезки нужно выполнить следующие действия:
- удалить поросль, ветки с потрескавшейся корой или оголенным стволом, больные и поврежденные побеги;
- оставить 4-5 крупных побегов, которые растут в стороны, а не в центр, а остальное вырезать;
- обработать все места срезов садовым варом или присыпать их толченым углем;
- в ближайшие два сезона подкармливать и обильно поливать куст.
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