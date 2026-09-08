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Как проводить обрезку сирени осенью 0 66

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как проводить обрезку сирени осенью

Все сорта сирени подвержены загущению, что негативно сказывается на состоянии куста. Слишком густая крона ухудшает цветение, способствует развитию грибковых и бактериальных заболеваний, а также становится укрытием для насекомых-вредителей.

 

Чтобы предотвратить вырождение куста, начиная со второго года жизни, его необходимо формировать.

Во время санитарной обрезки, которая проводится ежегодно после окончания листопада, следует удалять:

- корневую поросль;

- сухие, больные и поврежденные побеги;

- побеги, растущие слишком близко друг к другу;

- побеги, направленные в центр куста.

Формирующая обрезка не исключает санитарной и проводится в те же сроки, но к удаляемым частям добавляются также:

- скелетные ветви, направленные в центр куста;

- верхняя треть всех боковых побегов.

Начинать формирование кроны можно с третьего года жизни куста. Если необходимо формировать взрослую сирень, лучше разделить обрезку на два сезона: в первый удалить лишние побеги и тонкие веточки, во второй — заняться скелетными частями растения.

Старые кусты сирени, чей возраст превышает 10 лет, могут терять сортовые признаки и становиться жертвами болезней. К счастью, сирень можно омолодить с помощью правильной обрезки. Для омолаживающей обрезки нужно выполнить следующие действия:

- удалить поросль, ветки с потрескавшейся корой или оголенным стволом, больные и поврежденные побеги;

- оставить 4-5 крупных побегов, которые растут в стороны, а не в центр, а остальное вырезать;

- обработать все места срезов садовым варом или присыпать их толченым углем;

- в ближайшие два сезона подкармливать и обильно поливать куст.

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