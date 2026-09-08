Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить картофель, чтобы он не прорастал: секрет с фруктами 0 172

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картофель

Правильное хранение картофеля поможет сохранить его товарный вид. Узнайте, как яблоки могут помочь в этом.

 

Вопрос о прорастании картофеля становится актуальным с наступлением холодов, когда урожай начинает стареть. Чтобы картофель оставался свежим и не сморщивался, стоит заранее позаботиться о его хранении.

Опытные садоводы рекомендуют хранить картофель вместе с яблоками. Это идеальный фрукт, который помогает предотвратить прорастание клубней. Дело в том, что яблоки выделяют этилен, который тормозит вегетативные процессы картофеля. Поэтому достаточно положить 3-4 яблока в ящик с картошкой.

Кроме того, яблоки также могут ускорить созревание помидоров и перцев. Этилен, выделяемый яблоками, способствует более быстрому покраснению плодов прямо на кустах, если рядом разместить 1-2 яблока.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как проводить обрезку сирени осенью
Изображение к статье: Как использовать фен для нагрева кафеля в ванной комнате
Изображение к статье: Кактус
Изображение к статье: Когда и как сажать крокусы осенью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?
В мире животных
Изображение к статье: Почему пресноводные рыбы не могут жить в море и наоборот?
В мире животных
Изображение к статье: азс
Бизнес
Изображение к статье: Как правильно перевозить черенки растений на большие расстояния
Дом и сад
Изображение к статье: Эффективные способы очистки замшевой обуви
Дом и сад
Изображение к статье: Опасные растительные остатки, которые не стоит оставлять на участке зимой
Дом и сад
Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?
В мире животных
Изображение к статье: Почему пресноводные рыбы не могут жить в море и наоборот?
В мире животных
Изображение к статье: азс
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео