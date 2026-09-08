Правильное хранение картофеля поможет сохранить его товарный вид. Узнайте, как яблоки могут помочь в этом.

Вопрос о прорастании картофеля становится актуальным с наступлением холодов, когда урожай начинает стареть. Чтобы картофель оставался свежим и не сморщивался, стоит заранее позаботиться о его хранении.

Опытные садоводы рекомендуют хранить картофель вместе с яблоками. Это идеальный фрукт, который помогает предотвратить прорастание клубней. Дело в том, что яблоки выделяют этилен, который тормозит вегетативные процессы картофеля. Поэтому достаточно положить 3-4 яблока в ящик с картошкой.

Кроме того, яблоки также могут ускорить созревание помидоров и перцев. Этилен, выделяемый яблоками, способствует более быстрому покраснению плодов прямо на кустах, если рядом разместить 1-2 яблока.