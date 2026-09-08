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Когда и как сажать крокусы осенью 0 19

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда и как сажать крокусы осенью

Первые крокусы сигнализируют о приходе весны и начале дачного сезона. Желтые, белые и сине-фиолетовые цветы очаровывают своей нежностью. Рассмотрим, как правильно посадить эти неприхотливые растения.

 

Крокусы, как и большинство луковичных растений, высаживают осенью. Оптимально сажать луковицы за 2-4 недели до первых заморозков, чтобы они не успели прорасти.

Чтобы к весне крокусы украсили ваш сад, необходимо выбрать качественный посадочный материал. Луковицы должны быть без признаков болезней: механических повреждений, гнили, пятен и болячек. Они должны быть здоровыми, плотными и покрытыми сухими чешуйками. На луковице не должно быть отросших корней и стебельков.

Хотя крокусы предпочитают солнечные места, их часто сажают в цветники и под деревья, так как они могут зацвести уже в конце февраля-начале марта (некоторые сорта позже — в апреле-мае), когда на деревьях еще нет листвы, что обеспечивает достаточное количество солнечного света.

Крокусы особенно красиво смотрятся на газоне, поскольку первая стрижка и начало весеннего ухода за газоном обычно происходят в апреле-май, когда крокусы уже отцветут, и их зеленая масса исчезнет.

Оптимальная почва для посадки крокусов должна быть хорошо дренированной и относительно легкой, идеально подойдет суглинок или супесчаный грунт. Если у вас тяжелая (глинистая) или недостаточно плодородная земля, перед посадкой цветов ее следует удобрить.

В глинистую почву при перекопке рекомендуется добавить песок или перегной (примерно 10-15 кг на 1 кв.м грядки), торф (0,5 кг на 1 кв.м) и суперфосфат (40 грамм или 2 ст. ложки на 1 кв.м).

Если у вас бедная и песчаная земля, во время перекопки добавьте в нее торф, перегной или компост (примерно 5-10 кг на 1 кв. м грядки).

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