Неопытные огородники, слышавшие о пользе сидератов, иногда придерживаются мнения, что чем больше видов, тем лучше. Они высаживают не один вид полезных растений, а сразу несколько. Эффект от таких действий не всегда оправдан, и в большинстве случаев они оказываются бесполезными.

При посадке смесями та культура, ростки которой появляются первыми, обычно подавляет остальные. Поэтому опытные агрономы, отвечая на вопрос о том, как лучше сажать сидераты — смесью или по одному виду, предпочитают последний вариант.

Тем не менее, как и в любом другом правиле, здесь есть исключения.

Например, растение вика нуждается в опоре для роста, поэтому ее рекомендуется сочетать с овсом или фацелией — на одну часть семян фацелии следует добавить две части семян вики.

Если вы все же хотите улучшить свой участок, высаживая сразу несколько видов зеленых удобрений, попробуйте посеять их строчками на одной грядке.