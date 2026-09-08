Не все растительные остатки опасны для насаждений и требуют уничтожения. Важно разобраться, что и как убирать и использовать, чтобы избежать появления вредителей и болезней на даче.

В этой статье мы расскажем, что обязательно должно быть утилизировано.

Падалица и мумифицированные плоды

Опадающие с дерева плоды, как правило, поражены заболеваниями или вредителями. Особенно опасны мумифицированные плоды, которые стали жертвами грибковых заболеваний и могут распространять инфекцию. Лечить дерево, пока на его ветвях висят такие плоды, бессмысленно.

Падалицу и испорченные плоды нужно убирать сразу. Собранные опавшие фрукты можно закопать на огороде при осенней обработке почвы. Овощные культуры не заражаются болезнями деревьев, а падалица под слоем грунта разложится и станет удобрением.

Черные мумифицированные плоды нельзя вносить в огород — их следует сжигать или закапывать за пределами участка.

Опавшая листва

Если деревья здоровы и не обработаны химикатами, листва станет отличным мульчирующим материалом для многолетников. Листья можно использовать для укрытия клубничных гряд, внесения в высокие грядки или компостирования.

Если листья больны, обработайте их Фитоспорином и заделайте в почву. Сжигать листья стоит только в крайних случаях, например, если дерево поражено полностью. В этом случае используйте печь или бочку, чтобы избежать разлетания тлеющих листьев по саду.

Обрезанные ветки

Санитарную и формирующую обрезку сада проводят не только осенью или весной, но и в течение всего года. Срезанные ветви можно складировать в сухом месте и использовать по мере необходимости в качестве топлива, щепы для коптильни (только от лиственных растений) или основы для высоких гряд.

Если обрезь поражена грибком, гнилью или вредителями, ее необходимо сразу сжечь.

Испорченные овощи

При сборе урожая иногда остаются подгнившие или заплесневевшие овощи. Они разлагаются на гряде, но это не приносит пользы, и такие овощи не становятся органическим удобрением.

Для испорченного урожая лучше подготовить отдельную емкость, куда можно складывать подозрительные плоды. После уборки их можно прикопать в саду под деревьями или кустами или использовать для приготовления анаэробного компоста.

Ботва с грядок

Здоровую ботву можно закопать в междурядья или верхний слой почвы, где она разложится. Однако пораженная фитофторозом ботва испортит участок и станет укрытием для вредителей. Во время уборки урожая желательно иметь емкость для ботвы. Здоровую листву, оставшуюся при сборе моркови, свеклы и других овощей, можно сразу отправлять в компост. А вот пораженные фитофторозом экземпляры картофеля и томатов следует сжигать, вывозить или закапывать за пределами участка.

Сорняки

После уборки урожая на грядах вырастают и обсеменяются одно или два поколения сорняков. Весной это приведет к заросшей земле, что усложнит работу. Сорняки также привлекают тлю, становясь пищей и зимним укрытием.

Идеальным решением будет своевременный посев сидератов на освободившихся площадях.