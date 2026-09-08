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Основные правила пересадки лилий осенью 0 43

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лилии

Осенью садоводы часто пересаживают лилии, чтобы в следующем году наслаждаться их красивыми и благородными цветами. При правильном подходе лилии будут цвести пышно и ярко.

 

Перед пересадкой лилий важно провести их обработку, чтобы избежать заболеваний и гибели растений. Для этого можно использовать как покупные средства, так и домашний раствор на основе марганцовки.

Выбор места для пересадки лилий имеет большое значение для их роста. Рекомендуется выбирать участки на возвышенности, где растения будут получать солнечный свет хотя бы половину дня.

Важно правильно определить время пересадки. Температура должна быть достаточно прохладной, чтобы лилии не начали пускать зелень, но в то же время теплой, чтобы они могли прижиться. Оптимальная температура для пересадки составляет 10-12 градусов.

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