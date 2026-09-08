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Почему кактус не выпускает цветочные почки: распространенные ошибки 0 71

Дом и сад
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кактус

Кактусы — капризные растения, требующие особых условий для цветения. Залогом цветения кактусов является правильно подобранная температура, уровень влажности, освещение и уход.

 

Разные виды кактусов объединяет одно: они не переносят переувлажнения и сырости. Частые поливы могут навредить растениям даже в летний период, когда стоит жара. Зимой кактусам требуется значительно меньше воды.

Отсутствие прохлады — еще одна причина, по которой кактусы могут не цвести. Если температура воздуха выше необходимой, никакой уход не заставит кактусы выпустить цветочные почки.

К отсутствию цветения могут привести следующие факторы:

  • перепады температуры и сквозняки;
  • частые поливы;
  • неправильный перевод растения на зимовку;
  • резкий выход из состояния покоя;
  • многочисленные подкормки без перерыва;
  • поливы слишком холодной или теплой водой.
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