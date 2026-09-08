Кактусы — капризные растения, требующие особых условий для цветения. Залогом цветения кактусов является правильно подобранная температура, уровень влажности, освещение и уход.
Разные виды кактусов объединяет одно: они не переносят переувлажнения и сырости. Частые поливы могут навредить растениям даже в летний период, когда стоит жара. Зимой кактусам требуется значительно меньше воды.
Отсутствие прохлады — еще одна причина, по которой кактусы могут не цвести. Если температура воздуха выше необходимой, никакой уход не заставит кактусы выпустить цветочные почки.
К отсутствию цветения могут привести следующие факторы:
- перепады температуры и сквозняки;
- частые поливы;
- неправильный перевод растения на зимовку;
- резкий выход из состояния покоя;
- многочисленные подкормки без перерыва;
- поливы слишком холодной или теплой водой.
Оставить комментарий