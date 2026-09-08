Разные виды кактусов объединяет одно: они не переносят переувлажнения и сырости. Частые поливы могут навредить растениям даже в летний период, когда стоит жара. Зимой кактусам требуется значительно меньше воды.

Отсутствие прохлады — еще одна причина, по которой кактусы могут не цвести. Если температура воздуха выше необходимой, никакой уход не заставит кактусы выпустить цветочные почки.

К отсутствию цветения могут привести следующие факторы: