Если вы заметили, что звук вашего мобильного телефона стал тише, не спешите его менять. Возможно, проблема решается простой чисткой динамика. Попробуйте устранить неисправность самостоятельно.

Чаще всего причиной снижения громкости является обычная пыль и загрязнения, которые накапливаются на звуковой решетке. Для очистки динамика разбирать устройство не нужно. Главное — действовать осторожно, чтобы не повредить мембрану или катушку динамика.

Сначала используйте обычный пылесос, чтобы удалить пыль с динамика (и заодно из гнезда зарядки). Затем аккуратно пройдитесь зубной щеткой, желательно с заостренными кончиками щетины.

После этого возьмите ватную палочку, слегка смочите ее в спирте и аккуратно протрите динамик. Также можно использовать специальные спиртовые салфетки, которые продаются в аптеке. Дайте спирту высохнуть в течение трех минут.