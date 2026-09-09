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Эффективное средство для чистки стекол очков 0 349

Дом и сад
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективное средство для чистки стекол очков

Каждый, кто носит очки, знает, как раздражают маленькие пятна и разводы на стеклах. Хотя многие используют специальные салфетки, существует простой способ поддерживать стекла в идеальной чистоте.

 

Для чистки линз очков можно использовать простой метод, который не требует дополнительных затрат.

Сначала промойте линзы средством для мытья посуды. Затем сполосните очки под слабым напором теплой воды, избегая трения. После этого просушите их с помощью фена.

Также важно хранить очки в специальном футляре — жестком или мягком.

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