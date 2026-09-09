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Как легко очистить кастрюлю от пригоревшего варенья 0 52

Дом и сад
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как легко очистить кастрюлю от пригоревшего варенья

Если варенье пригорело, не спешите использовать скребок или металлическую губку. Попробуйте удалить следы запекшегося варенья с помощью простых домашних средств.

 

Крупная соль

Чтобы вернуть кастрюле первоначальный вид, засыпьте дно посуды слоем соли. Добавьте немного теплой воды и оставьте кастрюлю отмокать на 5-6 часов. Проверьте, какая часть копоти отошла, и аккуратно протрите губкой. Также можно прокипятить воду с солью в кастрюле.

Лимонная кислота

Для удаления пригоревших участков используйте сок лимона или лимонную кислоту. Посыпьте кристаллами пригоревшие места и оставьте на несколько часов. После этого протрите кастрюлю губкой с моющим средством.

Уксус

Запекшееся варенье обильно полейте уксусом и оставьте отмокать на пару часов. Затем потрите прилипшее варенье и почистите кастрюлю щеткой.

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