Если варенье пригорело, не спешите использовать скребок или металлическую губку. Попробуйте удалить следы запекшегося варенья с помощью простых домашних средств.

Крупная соль

Чтобы вернуть кастрюле первоначальный вид, засыпьте дно посуды слоем соли. Добавьте немного теплой воды и оставьте кастрюлю отмокать на 5-6 часов. Проверьте, какая часть копоти отошла, и аккуратно протрите губкой. Также можно прокипятить воду с солью в кастрюле.

Лимонная кислота

Для удаления пригоревших участков используйте сок лимона или лимонную кислоту. Посыпьте кристаллами пригоревшие места и оставьте на несколько часов. После этого протрите кастрюлю губкой с моющим средством.

Уксус

Запекшееся варенье обильно полейте уксусом и оставьте отмокать на пару часов. Затем потрите прилипшее варенье и почистите кастрюлю щеткой.