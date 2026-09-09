Рекомендуется разогревать продукты весом не менее 100 граммов, чтобы избежать сокращения срока службы микроволновой печи.

Что делать, если нужно разогреть небольшое количество, например, брокколи или прокалить ложку семечек? Один из вариантов — поместить в микроволновку стакан с водой вместе с легким продуктом.

Этот простой прием поможет защитить устройство от поломок и неожиданных затрат.

Чтобы избавиться от неприятного запаха после разогрева некоторых продуктов, можно поставить внутрь микроволновки блюдце с 2-3 ложками поваренной соли или соды на минимум 2 часа (лучше на ночь). Эти сыпучие ингредиенты впитают все нежелательные запахи.