У тыквы плотная кожура, которая надежно защищает сочную и сладкую мякоть. Важно сохранить этот овощ в целости. Рассмотрим три способа хранения тыквы.

Целая тыква

Выберите темное, сухое и прохладное место с температурой не выше 10-12 градусов. Размещайте плоды на небольшом расстоянии друг от друга, плодоножкой вверх. Регулярно проверяйте овощи и убирайте подгнившие.

Хранить овощи можно в сетках, подвешенных к потолку, чтобы они не соприкасались с полками и меньше гнили.

Свежая тыква – в холодильнике

Заморозить тыкву довольно просто. Очистите ее от кожуры и семечек, нарежьте мякоть на кубики или натрите. Упакуйте в порционные пакеты или контейнеры и отправьте в морозильник.

Недостаток такого способа хранения – ограниченное пространство в морозильной камере, так как тыквы обычно крупные. Чтобы сэкономить место, можно расплющивать пакеты с заготовками и складывать их как кирпичики.

В холодильнике разрезанная тыква хранится всего 7-10 дней. Мякоть очищают, подсушивают и оборачивают фольгой или пищевой пленкой.

Сушеная тыква

Сушеная тыква – это сладкое лакомство, которое значительно уменьшается в размере. Для сушки плоды нарезают небольшими ломтиками, сушат в сушилках, а затем хранят в плотно закрытой стеклянной банке. Срок хранения – более года.