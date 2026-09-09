Существует несколько методов хранения облепихи, каждый из которых имеет свои преимущества. При выборе метода стоит ориентироваться на возможности вашего помещения для хранения.

Облепиха выделяет этилен после сбора урожая, что приводит к быстрому перезреванию плодов. Поэтому обрабатывать урожай следует сразу после сбора, желательно в течение часа-двух.

Собирать плоды облепихи рекомендуется в сухую погоду. Урожай следует укладывать в просторные корзины, выстланные тонкой бумагой. Перед обработкой или временным хранением плоды нужно перебрать, удаляя поврежденные, подгнившие, мелкие, сухие, перезревшие или недозревшие ягоды.

Существует несколько способов сохранения облепихи:

На холоде

Этот метод подходит, когда нет времени на основательную переработку. Плоды помещают в холодильник или погреб при температуре 0°C-5°C. При соблюдении всех правил качество плодов можно сохранить до 7 недель. Срок хранения увеличивается, если поместить ягоды в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Заморозка

При медленной заморозке в мякоти образуются кристаллы льда, которые при размораживании разрывают оболочку и приводят к вытеканию сока. Быстрая заморозка позволяет сохранить консистенцию плодов. Для этого промойте и подсушите отобранные ягоды, распределите их небольшим слоем на плоской емкости и поместите в морозильник на сутки. Затем разложите продукт в удобные контейнеры для длительного хранения.

Хранение в воде

Отсортированные плоды помещают в пастеризованную стеклянную банку, заливают холодной кипяченой водой и прикрывают полиэтиленовой крышкой. Хранить облепиху следует в темном помещении при температуре +4°C.

Сушка

Этот способ удобен, когда нет условий для хранения консервации или замороженных продуктов. Перед сушкой плоды нужно промыть под струей прохладной воды. Высокие температуры подавляют разрушительную деятельность ферментов в мякоти, сохраняя полезные вещества. Сушить облепиху можно как в специальных сушилках, так и в духовке. На первом этапе сушки температура должна составлять 35-40 градусов в течение 2 часов, затем ее повышают до 60-80 градусов, периодически проветривая духовку. На заключительном этапе температуру понижают до 40 градусов.

Высушенные ягоды не следует сразу убирать на хранение. Сначала их нужно перебрать, удалив подгоревшие и недосушенные плоды. Затем ягоды помещают в деревянный ящик на двое суток для выдержки, после чего перекладывают в емкости из темного стекла с плотными пробками или холщовые мешочки.

Облепиха в сахаре

Вкусовые и полезные качества облепихи хорошо сохраняются в течение 3-4 месяцев при хранении в сахаре. Плоды смешивают с сахаром в пропорции 1:1, раскладывают в стеклянные пастеризованные банки (не больше 1 литра каждая) и убирают на 24 часа в темное, прохладное место. За это время продукт уплотнится, после чего на поверхность нужно засыпать слой сахарного песка 1 см. Банки можно закрыть полиэтиленовыми крышками или пергаментом. Лучшее место для хранения — холодильник или погреб с температурой 0°C-4°C.