Декоративные сорта лука можно высаживать на даче, клумбе или в саду. Они неприхотливы, отличаются оригинальной расцветкой, формой и длительным периодом цветения. В этой статье мы расскажем о правилах посадки декоративного лука.

Раннецветущие сорта декоративного лука высаживают в сентябре, а позднецветущие — в мае.

Для успешного роста выбирайте солнечные участки: чем больше света, тем ярче окраска листьев и насыщеннее цвет бутонов. Растение хорошо соседствует с ирисами, пионами, дельфиниумом и маком.

Глубина посадки должна составлять примерно две высоты луковичек. Между ростками оставляйте расстояние до полуметра.

Во время вегетации луку необходимо достаточное количество влаги, иначе он перестанет выпускать листья-стрелы. Однако позже он практически не нуждается в поливе.

На зиму укрывать растение не требуется, а пересаживать его желательно каждые четыре-пять лет.

Декоративный лук предпочитает рыхлую нейтральную почву и хорошо реагирует на внесение компоста и калийных удобрений.

Во время подготовки к цветению листья отмирают, но их нельзя обрывать, так как они помогают растению накапливать питательные вещества в луковице.

Чтобы получить яркий декоративный цветок из семян, в первый год лучше выращивать их на отдельной грядке, а в конце сезона собирать луковички. Полноценное растение получится только через три года, а иногда и через пять лет.