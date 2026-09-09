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Когда и зачем вносить осенние удобрения для плодовых деревьев 0 50

Дом и сад
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда и зачем вносить осенние удобрения для плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы полагают, что растения нуждаются в подкормке только в начале вегетационного периода, ограничиваясь весенним внесением удобрений. Однако в конце сезона важно подготовить растения к зиме, добавляя питательные смеси для укрепления корневой системы и общего иммунитета.

 

Осеннее обогащение почвы питательными веществами позволяет растениям получить необходимые микроэлементы до наступления холодов, что укрепляет их защитные функции. Крепкие деревья легче переносят зимовку и активно вступают в вегетационный период, интенсивно образуя новые побеги и почки. Отсутствие стресса способствует обильному цветению и длительному плодоношению. Хороший иммунитет помогает справляться с атаками насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Работы по подготовке растений к зиме можно проводить в течение всего сентября и части октября, вплоть до первых заморозков. Однако не стоит затягивать с этой процедурой, так как растениям потребуется время для усвоения питательных веществ. Если обогатить землю перед установлением устойчивых холодов, дерево не успеет набраться сил, и подкормка окажется менее эффективной.

Перед внесением питательной смеси рекомендуется очистить поверхность грунта от опавшей листвы, обрезать засохшие и повреждённые ветки, а также заделать следы механических повреждений на стволе, если таковые имеются. Подготовка также включает окапывание ствола по кругу с погружением, немного меньшим, чем штык лопаты.

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