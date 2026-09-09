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Пять причин вырастить девясил на своем участке 0 151

Дом и сад
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять причин вырастить девясил на своем участке

Девясил — это травянистое многолетнее растение с красивыми желтыми цветами, которое распускается в августе-сентябре. Оно не только привлекает внимание, но и приносит пользу вашему саду и огороду. Рассмотрим, почему стоит выращивать девясил.

 

Привлекательный внешний вид

Девясил может показаться простым цветком, напоминающим смесь одуванчика и ромашки. Однако это растение действительно красиво и придает летний вид вашему саду или огороду.

Неприхотливость

Сорняки с трудом прорастают рядом с девясилом, поэтому его не нужно часто пропалывать. Это растение не боится холода и не требует частых подкормок.

Устойчивость к болезням и вредителям

Девясил редко болеет, и вредители его почти не трогают. Вам не придется беспокоиться о частом использовании пестицидов.

Привлечение опылителей

Высокие и яркие цветы девясила привлекают пчел, шмелей и полезных бабочек, что способствует повышению урожайности других культур на вашем участке.

Лечебные свойства

В народной медицине считается, что девясил помогает при различных недугах. Листья и корни этого растения используются сторонниками природных лечебных средств.

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