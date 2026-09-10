Осенью многие огородники выбирают время для посадки озимого чеснока, чтобы он не вымерз и не пророс раньше времени.

Однако есть и другие растения, которые можно высаживать на огороде и в саду осенью.

Вариантов для посадки достаточно много: от зелени до корнеплодов. Но не все семена подходят для осенней посадки.

Озимый лук

Для его посадки используют выборок, который сажают во второй половине октября. Цель заключается в получении зелени.

Морковь и свекла

Здесь есть свои нюансы. Сеять нужно в начале осени, используя самые ранние сорта, которые обеспечат урожай в максимально короткие сроки.

Зелень

Многие огородники используют освободившиеся грядки для посадки зелени под зиму. Для этого отлично подойдут руккола, укроп, базилик, петрушка и щавель.

Деревья и цветы

Некоторые садоводы покупают саженцы плодовых деревьев и декоративные кустарники под зиму.

Сентябрь является отличным временем для посадки клубники, вишни, сливы, черешни, роз и винограда.

Важно выбирать саженцы с закрытой корневой системой, чтобы повысить шансы на их приживаемость и успешное зимование.

Посадки обязательно нужно замульчировать, саженцы дополнительно утеплить, а грядки защитить укрывным материалом.