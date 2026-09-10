Фэншуй помогает создать гармонию в жизни и пространстве. Хотя многие комнатные растения приносят положительную энергетику, есть места, где их лучше не размещать.

На прикроватной тумбочке

В спальне можно разместить некоторые виды растений, однако цветы у кровати могут вызывать дискомфорт из-за запаха и риска случайного повреждения.

Около рабочего места

Растения на рабочем месте могут отвлекать от концентрации. Лучше, чтобы цветок находился на расстоянии не менее метра от стола.

В зоне детских игр

Зелень может украсить детскую, но лучше размещать ее на подоконниках или полках, а не на полу, где играют дети.

На высокий шкаф

Хотя восточное учение позволяет ставить цветы на полках и тумбах, размещение их на высоком шкафу может помешать раскрытию их положительных свойств.

Между дверью и окном

Специалисты не рекомендуют ставить растения между дверями или между дверью и окном на прямой линии, так как это может привести к сквознякам и недостатку света.

Возле плиты

В этом месте растение не сможет гармонизировать пространство и, скорее всего, не выживет из-за перегрева и пересушивания.

На бытовую технику

Растениям вряд ли понравится находиться на холодильнике, микроволновке или другой бытовой технике.

В ванной комнате

Восточная практика допускает размещение комнатных цветов в ванной, но только если помещение достаточно просторное.

На батареях отопления

Растения, страдающие от сухого воздуха, не смогут радовать домочадцев и проявлять свои положительные свойства.

В зоне доступа животных

Чтобы положительная энергия домашних питомцев и растений не пересекалась, следует избегать их совместного нахождения. Некоторые цветы могут быть опасны для животных, а те, в свою очередь, могут повредить растениям.