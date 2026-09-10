Фэншуй помогает создать гармонию в жизни и пространстве. Хотя многие комнатные растения приносят положительную энергетику, есть места, где их лучше не размещать.
На прикроватной тумбочке
В спальне можно разместить некоторые виды растений, однако цветы у кровати могут вызывать дискомфорт из-за запаха и риска случайного повреждения.
Около рабочего места
Растения на рабочем месте могут отвлекать от концентрации. Лучше, чтобы цветок находился на расстоянии не менее метра от стола.
В зоне детских игр
Зелень может украсить детскую, но лучше размещать ее на подоконниках или полках, а не на полу, где играют дети.
На высокий шкаф
Хотя восточное учение позволяет ставить цветы на полках и тумбах, размещение их на высоком шкафу может помешать раскрытию их положительных свойств.
Между дверью и окном
Специалисты не рекомендуют ставить растения между дверями или между дверью и окном на прямой линии, так как это может привести к сквознякам и недостатку света.
Возле плиты
В этом месте растение не сможет гармонизировать пространство и, скорее всего, не выживет из-за перегрева и пересушивания.
На бытовую технику
Растениям вряд ли понравится находиться на холодильнике, микроволновке или другой бытовой технике.
В ванной комнате
Восточная практика допускает размещение комнатных цветов в ванной, но только если помещение достаточно просторное.
На батареях отопления
Растения, страдающие от сухого воздуха, не смогут радовать домочадцев и проявлять свои положительные свойства.
В зоне доступа животных
Чтобы положительная энергия домашних питомцев и растений не пересекалась, следует избегать их совместного нахождения. Некоторые цветы могут быть опасны для животных, а те, в свою очередь, могут повредить растениям.
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