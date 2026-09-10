Герань — это цветок, который всегда будет актуален! Он прекрасно украшает подоконники и приусадебные участки. Кроме того, герань не только радует глаз, но и обладает резким запахом, который отпугивает мух, комаров, моль и другие насекомые. Таким образом, это растение можно считать природным и безопасным репеллентом. Более того, масло герани, нанесенное на место укуса насекомого, помогает уменьшить зуд.

Чтобы это популярное растение радовало вас пышным и красивым цветением, нужно знать две хитрости.

Во-первых, герани необходима подкормка. Для её приготовления в ведре воды растворите литр не слишком жирного молока. Этим раствором полейте растение.

Во-вторых, для хорошего роста герани важно обеспечить постоянный доступ кислорода к её корням. Для этого можно использовать вязальную спицу, чтобы аккуратно проткнуть почву в горшке до самого дна. После такой процедуры в почве образуются каналы, по которым будет поступать воздух и уходить излишки влаги.

Эту процедуру следует выполнять осторожно, чтобы не повредить корни. Однако даже в этом случае, как отмечают дачники, такое вмешательство способствует отращиванию дополнительных корешков.