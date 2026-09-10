Чтобы предотвратить появление плесени на картошке во время хранения, важно уделить внимание профилактическим мерам. Если урожай уже собран и помещен на хранение, рассмотрим безопасные способы удаления плесени в подвале или погребе.

1. Обработайте помещение с помощью ультрафиолетовой или кварцевой лампы, включив ее на 5-6 часов.

2. Очистите стены от плесени и аккуратно обработайте их известковым раствором, следя за тем, чтобы капли и брызги не попали на клубни.

3. Удалите и уничтожьте зараженные экземпляры.

4. Регулируйте работу вентиляции или принимайте другие меры по снижению влажности в помещении, так как сырость часто способствует развитию плесневого грибка. Рекомендуется разместить на полу емкость с негашеной известью, которая хорошо впитывает влагу. Картошку в закромах или мешках можно пересыпать осиновыми щепками, древесной золой и другими материалами.

Другие методы дезинфекции могут быть опасны для урожая и должны проводиться только при отсутствии запасов в подвальном помещении.