Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избавиться от плесени на картошке в подвале 0 44

Дом и сад
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от плесени на картошке в подвале

Чтобы предотвратить появление плесени на картошке во время хранения, важно уделить внимание профилактическим мерам. Если урожай уже собран и помещен на хранение, рассмотрим безопасные способы удаления плесени в подвале или погребе.

 

1. Обработайте помещение с помощью ультрафиолетовой или кварцевой лампы, включив ее на 5-6 часов.

2. Очистите стены от плесени и аккуратно обработайте их известковым раствором, следя за тем, чтобы капли и брызги не попали на клубни.

3. Удалите и уничтожьте зараженные экземпляры.

4. Регулируйте работу вентиляции или принимайте другие меры по снижению влажности в помещении, так как сырость часто способствует развитию плесневого грибка. Рекомендуется разместить на полу емкость с негашеной известью, которая хорошо впитывает влагу. Картошку в закромах или мешках можно пересыпать осиновыми щепками, древесной золой и другими материалами.

Другие методы дезинфекции могут быть опасны для урожая и должны проводиться только при отсутствии запасов в подвальном помещении.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сохранить ягоды облепихи в домашних условиях
Изображение к статье: Как правильно разогревать небольшое количество еды в микроволновке
Изображение к статье: Эффективное средство для чистки стекол очков
Изображение к статье: Когда и как высаживать декоративный лук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полезная еда
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Два секрета ухода за геранью
Дом и сад
Изображение к статье: Телебашня
Бизнес
Изображение к статье: здание Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Как сварить малиновое варенье: идеальный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полезная еда
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Два секрета ухода за геранью
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео