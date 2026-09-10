Решение простых бытовых вопросов может вызвать затруднения, особенно когда речь идет о работе с техникой.
Например, не все знают, когда моющие средства лучше добавлять в барабан, а когда в лоток стиральной машины.
Разберемся с этим вопросом более подробно.
Стиральный порошок
Если добавлять порошок прямо в барабан, важно не перебарщивать, так как он будет сразу соприкасаться с бельем. В этом случае вещи быстрее и лучше отстираются.
Еще одним преимуществом является то, что лоток для порошка остается чистым, что сокращает время на его чистку.
Однако есть и недостатки. Порошок может оставлять следы на темных вещах, и в таком случае придется стирать их заново.
Также не стоит добавлять порошок в барабан, если стиральная машина работает в режиме предварительной стирки, так как все моющие средства уйдут.
Поэтому опытные хозяйки рекомендуют засыпать порошок только в специальный лоток.
Сода
Иногда при стирке используют соду.
Кальцинированную соду следует добавлять только через лоток. Так она лучше вымывается, растворяется и эффективнее борется с загрязнениями. Добавлять ее в барабан не рекомендуется, так как это достаточно агрессивное средство.
Кондиционер
Кондиционер делает белье более мягким и ароматным.
Его нужно добавлять именно через лоток, так как он используется на финишном этапе стирки.
Капсулы для стирки
Эти средства следует класть в барабан стиральной машины. Если положить капсулы в отсек, они будут медленно вымываться, и остатки могут остаться на вещах.
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