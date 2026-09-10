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Нужно ли избавляться от лягушек на участке 0 65

Дом и сад
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли избавляться от лягушек на участке

Лягушки могут доставлять некоторые неудобства, но их польза для сада огромна. Узнайте, почему стоит оставить этих земноводных.

 

Лягушки и жабы являются очень полезными существами для огородников. Если они найдут вредителей, то с удовольствием их съедят. В их рацион входят слизни, медведки, долгоносики, проволочники, личинки колорадского жука, гусеницы, пауки, комары, многоножки, муравьи и многие другие. За один день лягушка может уничтожить до 2 г вредителей, а жаба — до 8. Они поедают тех насекомых, которых не берут птицы из-за их неприятного запаха или устрашающего вида. Лягушки и жабы охотятся в основном ночью или в пасмурные дни, когда птицы спят, а вредители активны.

Существует ошибочное мнение, что земноводные могут повредить клубнику и землянику. На самом деле ягоды уничтожают слизни, а именно на них охотятся жабы, поджидая в зарослях.

Создайте на своем участке комфортные условия для земноводных, чтобы они стали вашими помощниками в борьбе с вредителями. Например, не вырывайте траву в укромных местах сада. Для лягушек подойдет декоративный пруд, устроенный в низинном месте участка. Важно, чтобы пруд был достаточно глубоким, чтобы зимой он не промерзал до дна. Лягушки, рожденные и выросшие в вашем пруду, будут оберегать окружающую территорию, поедая комаров и других вредных насекомых.

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