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Почему неспелый фрукт может дозревать после сбора? 0 67

Дом и сад
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему неспелый фрукт может дозревать после сбора?

Потому что он самостоятельно вырабатывает гормон, отвечающий за созревание, без участия материнского растения.

 

Созревание овощей и фруктов происходит под воздействием этилена. Этот природный растительный гормон был открыт в 1912 году русским ботаником Дмитрием Нелюбовым.

Поскольку газ вырабатывается самим плодом, фрукту не обязательно оставаться на ветке. Сорванный плод может дозревать даже быстрее, чем несорванный, так как при нехватке влаги выделение этилена усиливается. Если среди неспелых фруктов или овощей положить хотя бы один спелый, процесс дозревания ускорится — спелый плод выделяет больше этилена, чем неспелый.

Для коммерческого использования овощи и фрукты обычно собирают недозрелыми. Они доходят до места назначения уже в процессе созревания. Для этого на транспортах устанавливают специальные кабины, в которые дозированно подается этилен.

Однако этилен также вызывает гниение уже созревших фруктов. Чтобы дольше сохранить спелый плод, применяют 1-метилциклопропен — газ, который блокирует действие этилена.

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