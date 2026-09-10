Использование серной дымовой шашки позволяет эффективно избавиться от вредных бактерий и грибков, которые могут попасть в погреб или подвал с землей. Эти микроорганизмы образуются при повышенной влажности и могут снижать качество хранимых продуктов, нанося вред здоровью человека.

Под воздействием серного ангидрида гибнут такие вредители, как тараканы, различные виды тли, блохи, мокрицы и слизни, которые часто обитают в подвалах и овощехранилищах. Кроме того, кроты, мыши и крысы покидают помещение и избегают его после обработки. Дымовая шашка также эффективно борется с клопами, блохами и жуками-древоточцами.

После обработки подвал становится безопасным на длительный срок. Дезинфекцию рекомендуется проводить осенью, перед закладкой урожая на хранение. Серные шашки особенно эффективны для уничтожения всех видов грибка. Они не только убивают плесень на полках, полу и потолке, но и споры, которые могут находиться в воздухе. Кроме того, шашки обеспечивают длительную защиту от насекомых-вредителей, обитающих в местах хранения урожая.

Однако существуют и значительные недостатки использования этого метода. Их также следует учитывать.

Главным минусом является то, что обработка уже заполненного погреба невозможна. Во время хранения картофеля и других овощей, даже в герметично закрытых банках, категорически запрещено использовать серную шашку.

Это средство является ядовитым, поэтому необходимо использовать респиратор и защитные перчатки, а также покинуть помещение сразу после того, как убедитесь, что фитиль нормально горит.

При использовании шашки важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Не рекомендуется использовать серные шашки для обработки погребов в частных домах или коттеджах. Если необходимо провести обработку, следует выехать из дома на несколько дней, забрав домашних животных, и тщательно проветрить все помещения после завершения дезинфекции.

Применение этого метода дезинфекции в многоквартирных домах строго запрещено!

Хранить шашки нужно в сухом месте, недоступном для детей и домашних животных.