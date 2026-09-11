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Что сделать перед похолоданием для повышения плодоношения растений 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что сделать перед похолоданием для повышения плодоношения растений

Осенью, когда урожай еще не полностью собран, огородники применяют различные методы для повышения иммунитета растений и продления их плодоношения.

 

С наступлением осени дни становятся короче, а ночи – холоднее. В это время важно правильно организовать уход за огородными растениями.

Несколько полезных советов помогут не только сохранить урожай, но и наслаждаться свежими овощами и зеленью до самых холодов. Что можно сделать, чтобы укрепить и защитить растения?

Удобрения

Прежде всего, необходимо проводить подкормки. В этот период растения нуждаются в питательных веществах, чтобы накопить силы для следующего сезона.

Рекомендуется вносить калийные удобрения, которые повышают холодостойкость растений. Можно использовать сульфат калия с гуматом калия или монофосфат калия, а также золу.

Уборка урожая

Чтобы растения не тратили силы впустую, своевременно убирайте спелые плоды.

Борьба с болезнями

Если растения начали чахнуть и перестали плодоносить, незамедлительно удалите все листья, имеющие признаки заболеваний или касающиеся земли.

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