Однако купленные кактусы могут неожиданно перестать цвести и расти, даже если за ними ухаживают должным образом и подкармливают. Часто их цветение длится всего 2-3 дня.

Существует несколько факторов, которые могут мешать процессу цветения:

неправильный полив;

недостаток света;

голодание растения;

болезни.

Кактусы могут отказаться цвести, если их горшок постоянно перемещать с места на место.

Полив

Цветоводы иногда могут навредить кактусам слишком частыми или недостаточными поливами. Чрезмерное увлажнение почвы может привести к застою воды, что вызывает гниение стебля.

Летом в жаркую погоду кактусы поливают 2 раза в неделю, а зимой — 1 раз в 14-16 дней.

Температура

Теплолюбивые кактусы впадают в спячку при понижении температуры. В этот период они направляют все силы на цветение.

Перемещение растений в прохладное место создает подходящие условия для их цветения.

Не трогайте кактусы

Кактусы не любят, когда их часто переносят с места на место. Им трудно адаптироваться к новым условиям, которые могут отличаться от прежних, и это может привести к отказу от цветения.