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Как правильно определить спелость тыквы: два надежных признака 0 67

Дом и сад
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно определить спелость тыквы: два надежных признака

Опытные огородники выделяют два точных признака спелости тыквы, которые помогут не ошибиться с моментом уборки. Иногда тыква может выглядеть большой и оранжевой, но внутри она может быть недозрелой.

 

Определение спелости тыквы

Первый метод заключается в сопоставлении сроков посадки и вызревания тыквы. Этот способ подходит для опытных огородников, которые хорошо разбираются в сортах и фиксируют даты посадки.

Хотя метод простой, он требует знаний и опыта, которые приходят с практикой.

Второй метод подходит даже новичкам. Признаки спелости можно определить по внешнему виду тыквы. Первое, на что стоит обратить внимание, — это плодоножка. Она должна быть сухой и жесткой.

Кожура должна быть яркой и насыщенной. Ботва в это время обычно желтеет и увядает. Корка спелого плода становится жесткой, почти «деревянной», и разрезать ее ножом можно только с усилием.

Используя оба метода, можно точно определить срок уборки урожая тыквы, что сводит вероятность ошибки к минимуму.

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