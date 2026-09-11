Осеннее укрытие растений начинают не по календарю, а по термометру. Для большинства теплолюбивых культур ориентир — устойчивое ночное понижение до —5 °C в течение 3–4 дней подряд.

До этого момента большинство растений должны пройти естественную закалку: кратковременные заморозки до —2 °C им только на пользу. В первую очередь укрывают теплолюбивые виды: розы (кроме парковых), крупнолистные гортензии, виноград, молодые саженцы плодовых. Главная ошибка новичков — утеплять слишком рано, когда днём ещё плюс: это провоцирует выпревание и грибные болезни.

Когда и как укрывать розы?

Розы — одни из самых «капризных» растений в осеннем саду. Практически все сорта нуждаются в надежной защите от холода. Особенно это касается чайно-гибридных, флорибунды, английских и плетистых роз. Подготовку начинают с обрезки побегов, после чего кусты окучивают землей или компостом.

Сроки укрытия роз наступают позже, чем для многих других культур. Считается, что они должны немного «закалиться» при температуре от —2 до —6 °C. В последнюю очередь, когда ночью устанавливается стабильный минус, приходит очередь роз, так как они способны выдерживать мороз до —8—10 °C. Для укрытия лучше всего подходит нетканый материал плотностью 60 г/м² в два слоя. Опытные садоводы также рекомендуют использовать еловый или сосновый лапник.

Когда и как укрывать гортензии и другие цветущие кустарники?

Крупнолистная гортензия — самая нежная из всех видов и может подмерзнуть даже под укрытием. Укрывать ее начинают, когда по ночам устанавливается стабильная температура —1...—2 °C без оттепелей. При этом процесс проводят в два этапа: сначала устанавливают дуги и накрывают нетканым материалом при —2 °C, а затем усиливают укрытие, когда температура опускается до —5...—6 °C.

Кроме гортензий, защиты требуют и другие красивоцветущие кустарники: рододендроны, магнолии и керрия японская. Некоторые сорта рододендронов морозостойки, но весной могут страдать от солнечных ожогов, поэтому их рекомендуется притенять. Также стоит укрывать клематисы.

Когда и как укрывать многолетние цветы?

Многие многолетние цветы тоже нуждаются в осенней защите:

Хризантемы садовые, особенно крупноцветковые сорта и молодые растения, требуют укрытия. Без защиты они выдерживают лишь кратковременные морозы до —4 °C. После обрезки кусты мульчируют торфом или сухой листвой и накрывают сверху. Лаванда выдерживает морозы до —25 °C, но боится оттепелей. Ей необходимо легкое укрытие, но без использования пленки, чтобы растения не выпревали. Лилии восточных, трубчатых и гибридных сортов чувствительны к промерзанию. После пожелтения листьев их обрезают, укрывают компостом и слоем лапника. Дельфиниум в средней полосе редко вымерзает, но подвержен вымоканию, поэтому после обрезки его прикрывают торфом и лапником.

Когда и как укрывать клубнику и другие культуры?

Клубнику укрывают при ночных температурах —3...—5 °C, когда днем воздух остается положительным. Раннее укрытие опасно из-за риска выпревания и развития грибковых болезней. Для защиты лучше использовать агроволокно, которое пропускает воздух и влагу.

Молодые плодовые деревья (саженцы в возрасте от одного до трех лет) также нуждаются в защите. Их стволы обматывают светлым нетканым материалом от земли до развилки скелетных веток. Корни утепляют, мульчируя приствольные круги торфом или перегноем с опилками. Колонновидные яблони укрывают в любом возрасте.

Какие материалы использовать для укрытия растений от мороза?

При укрытии растений важно помнить о нескольких ключевых правилах. Не стоит торопиться: слишком раннее укрытие может привести к тому, что растения начнут преть. Лучше дождаться устойчивых, но небольших минусовых температур.

В качестве укрывных материалов лучше всего использовать нетканые материалы (агроволокно, спанбонд) плотностью 50–60 г/м². Они обеспечивают циркуляцию воздуха и защищают от мороза до 6–8 градусов. Хорошо зарекомендовал себя еловый лапник, который обеспечивает воздухообмен и защищает от грызунов. Для хвойных растений используют мешковину или любую дышащую ткань.

Не рекомендуется использовать рубероид, сено, листву или опилки без дополнительного укрытия — такие материалы не пропускают воздух и могут привести к гниению и развитию заболеваний. Главное, чтобы укрывной материал дышал и не создавал парникового эффекта.