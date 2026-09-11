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Можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь 0 147

Дом и сад
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь

Многие владельцы смартфонов оставляют свои устройства на зарядке на всю ночь, чтобы к утру телефон был полностью готов к использованию.

 

Разберемся, вредно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь и какие последствия могут возникнуть при постоянной практике.

С точки зрения безопасности, современные телефоны можно оставлять на зарядке на ночь без опасений.

Производители устанавливают в устройства специальные чипы, которые останавливают зарядку, когда аккумулятор достигает 100%.

Тем не менее, специалисты не рекомендуют заряжать смартфон до полного уровня, так как это может негативно сказаться на емкости батареи. Со временем аккумулятор может начать разряжаться быстрее.

Эксперты советуют заряжать телефон не более чем до 80%, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

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