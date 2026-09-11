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Посев сидератов после помидоров осенью 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сидераты

Простой способ поможет эффективно обеззаразить почву, если вы не меняете культуры из года в год.

 

Этот метод поможет улучшить грядки, на которых росли томаты с признаками заболеваний.

После сбора урожая помидоров на грядках рекомендуется посеять один из полезных сидератов, а именно горчицу.

Польза горчицы на огороде

Осенью для улучшения почвы можно сеять на грядках не только горчицу, но и смесь различных сидератов.

Горчица является отличным сидератом, который быстро растет и помогает обеззаразить почву.

Сидераты заделывают в почву, чтобы они принесли максимальную пользу.

Как правильно посеять сидераты

Сначала разровняйте почву на грядке с помощью плоскореза и сделайте неглубокие бороздки, слегка утрамбовав дно.

В бороздки щедро посыпьте сидераты – горчицу или смесь. Затем необходимо обеспечить питание для сидератов.

Присыпьте семена в бороздках биогумусом. Это станет отличным питанием как для самих сидератов, так и для почвы.

Сверху на биогумус добавьте слой компоста. Этот прием поможет почве получить значительное количество полезных веществ.

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