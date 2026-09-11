Простой способ поможет эффективно обеззаразить почву, если вы не меняете культуры из года в год.
Этот метод поможет улучшить грядки, на которых росли томаты с признаками заболеваний.
После сбора урожая помидоров на грядках рекомендуется посеять один из полезных сидератов, а именно горчицу.
Польза горчицы на огороде
Осенью для улучшения почвы можно сеять на грядках не только горчицу, но и смесь различных сидератов.
Горчица является отличным сидератом, который быстро растет и помогает обеззаразить почву.
Сидераты заделывают в почву, чтобы они принесли максимальную пользу.
Как правильно посеять сидераты
Сначала разровняйте почву на грядке с помощью плоскореза и сделайте неглубокие бороздки, слегка утрамбовав дно.
В бороздки щедро посыпьте сидераты – горчицу или смесь. Затем необходимо обеспечить питание для сидератов.
Присыпьте семена в бороздках биогумусом. Это станет отличным питанием как для самих сидератов, так и для почвы.
Сверху на биогумус добавьте слой компоста. Этот прием поможет почве получить значительное количество полезных веществ.
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