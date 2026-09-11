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Три полезных способа использования лимона в быту 0 43

Дом и сад
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лимон

Лимон находит применение не только в кулинарии, но и в решении различных бытовых задач. Его часто используют во время уборки, что позволяет добиться не только чистоты, но и приятного цитрусового аромата.

 

Для окон и зеркал

Некоторые хозяйки предпочитают обходиться без бытовой химии или используют её редко.

Смешайте сок лимона с водой, налейте смесь в пульверизатор — и у вас получится средство, которое эффективно удаляет грязь с окон и зеркал.

Мытье холодильника

Соедините сок лимона с содой и используйте полученную пасту для протирания полок холодильника, в котором появился неприятный запах. Это особенно актуально после того, как в нём хранился испортившийся продукт.

Против жира

Если на одежду попали капли жира, лимон также поможет. Если вы не можете постирать вещь сразу, просто нанесите немного лимонного сока на пятно. Даже спустя время пятно легко отстирается в стиральной машине.

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