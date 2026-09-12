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Как использовать эфирные масла для похудения 0 15

Дом и сад
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эфирные масла

Эфирные масла могут стать полезным дополнением к диете и физическим упражнениям.

 

Эфирные масла могут стать отличным дополнением к диете и физическим нагрузкам. Как же ускорить процесс избавления от лишних килограммов с помощью эфирных масел?

Защита от переедания

Запахи способны влиять на наше подсознание, поэтому некоторые эфирные масла применяются в ароматерапии для снижения аппетита. Это помогает предотвратить переедание.

Хорошими вариантами для ароматерапии являются эфирные масла грейпфрута, лимона и лемонграсса.

Против депрессии и нервного напряжения

Во время диеты нервная система может работать не так стабильно, как хотелось бы. Часто это приводит к нервным срывам и, как следствие, к перееданию.

Многие в стрессовых ситуациях склонны баловать себя калорийной едой. Чтобы избежать этой проблемы, стоит обратить внимание на эфирные масла ромашки, базилика, розмарина, перечной мяты, розы и сосны.

Для жизненного тонуса

Во время диеты многие испытывают усталость из-за уменьшения объема пищи. Чтобы справиться с этим, можно использовать ароматерапию.

Эксперты рекомендуют применять хвойные и цитрусовые ароматы, которые помогают зарядиться энергией и справиться с упадком сил.

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Редакция BB.LV
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