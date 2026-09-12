Пни от спиленных деревьев на участке могут испортить внешний вид, и огородникам не нравится это.
Существует проверенный способ, как эффективно и без особых усилий избавиться от пня в саду.
Как поступить с небольшими пеньками
Наиболее просто избавиться от маленьких пеньков с помощью лопаты или топора.
Сначала необходимо снять верхний слой грунта, отступив от пенька на два штыка лопаты, а затем можно начинать рубить корень, стараясь делать это как можно ближе к стволу.
Так будет легче свалить остаток дерева. Если корней много, лучше начинать с самых дальних, обрезая самые мелкие.
Этот метод подходит только для маленьких пеньков, от которых избавиться достаточно просто. Но что делать с большими пнями с мощными корнями?
Использование селитры и мочевины
Для удаления большого старого пня на участке можно использовать селитру или мочевину.
С помощью дрели сделайте небольшое отверстие в пне на глубину 10-15 см.
Засыпьте внутрь селитру и полейте пень водой. Через некоторое время снова засыпьте селитру и полейте.
Пень начнет гнить и со временем исчезнет полностью. Вместо селитры можно также использовать мочевину, действуя аналогичным образом.
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