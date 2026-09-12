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Как легко и эффективно избавиться от пня на участке 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пень

Пни от спиленных деревьев на участке могут испортить внешний вид, и огородникам не нравится это.

 

Существует проверенный способ, как эффективно и без особых усилий избавиться от пня в саду.

Как поступить с небольшими пеньками

Наиболее просто избавиться от маленьких пеньков с помощью лопаты или топора.

Сначала необходимо снять верхний слой грунта, отступив от пенька на два штыка лопаты, а затем можно начинать рубить корень, стараясь делать это как можно ближе к стволу.

Так будет легче свалить остаток дерева. Если корней много, лучше начинать с самых дальних, обрезая самые мелкие.

Этот метод подходит только для маленьких пеньков, от которых избавиться достаточно просто. Но что делать с большими пнями с мощными корнями?

Использование селитры и мочевины

Для удаления большого старого пня на участке можно использовать селитру или мочевину.

С помощью дрели сделайте небольшое отверстие в пне на глубину 10-15 см.

Засыпьте внутрь селитру и полейте пень водой. Через некоторое время снова засыпьте селитру и полейте.

Пень начнет гнить и со временем исчезнет полностью. Вместо селитры можно также использовать мочевину, действуя аналогичным образом.

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