Сбор свеклы не следует проводить преждевременно, так как это может ухудшить вкус овоща и сократить срок его хранения.

Огородники ориентируются на несколько признаков, указывающих на спелость корнеплодов. Существуют общие сигналы для всех сортов, а также особенности, характерные для определенных видов.

Общие признаки

1. Из-под почвы видны крупные «плечики», что сигнализирует о готовности к сбору урожая.

2. Нижние листья пожелтели и начали увядать. Если это наблюдается на всех растениях, значит, корнеплоды готовы к выкопке.



Сортовые особенности

Раннеспелые сорта обычно собирают в июле или начале августа, когда у корнеплодов уже заметны крупные «плечики» и пожелтевшие листья.

Среднеспелые сорта выкапывают в середине августа, но в зависимости от погодных условий этот срок может сдвинуться до сентября.

Позднеспелые сорта готовы к сбору с сентября и до второй половины октября. Преимуществом этих сортов является их длительный срок хранения.