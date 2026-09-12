Начинающие садоводы могут слышать о процедуре разрезки луковиц гладиолуса. Этот прием знаком опытным цветоводам, хотя используется он не так часто.

В этой статье мы расскажем, когда, зачем и как правильно разрезать луковицы гладиолуса, чтобы не испортить посадочный материал.

Зачем резать гладиолусы

Если у вас есть много крупных цветочных луковиц, вы можете значительно увеличить количество цветов на клумбе. Известно, что на крупных луковицах прорастает главная почка, а иногда и боковые почки. Это значит, что из одной луковицы может вырасти 2, 3 и более замещающих луковиц гладиолусов.

Эта особенность используется садоводами для размножения ценных сортов.

Когда резать луковицы

Чтобы стимулировать прорастание боковых луковиц, их следует надрезать. Это делают за 8 дней до начала высадки.

Мелкие клубни можно делить на 3-4 части, большие — на 8-10 частей, а очень крупные клубни — на 10-15 частей. Однако количество частей зависит от числа сформированных почек.

А если грибок?

Если вы обнаружили пораженные грибком или вирусами частицы, их необходимо уничтожить. После этого важно продезинфицировать нож, чтобы не испортить весь посадочный материал.

Здоровые части следует обработать зеленкой и высушить в теплом, проветриваемом помещении. В противном случае луковицы могут сгнить.

Обработку фунгицидами проводят за 2-3 дня до посадки цветов.