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Как правильно сажать лук под зиму: советы для успешного урожая 0 168

Дом и сад
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лук

Для многих огородников осень – это не конец дачного сезона, а начало нового.

 

Осень – это время для высадки чеснока и лука, а также посадки саженцев плодовых кустарников, деревьев и цветов.

Когда сажать лук под зиму?

Лучше всего выбирать погожий осенний день. От момента посадки до наступления устойчивых морозов должно пройти 20-30 дней.

Грядку для лука рекомендуется делать на участке, где ранее росли томаты, огурцы, клубника или бобовые.

Нюансы посадки

На грядке создают глубокие борозды с расстоянием между ними в 20 см. Высота борозд должна равняться двум поставленным друг на друга луковицам.

Дно борозды утрамбовывают и посыпают золой. Луковицы раскладывают на расстоянии 5 см друг от друга.

После этого борозды заравнивают и слегка уплотняют почву. Грядки с луком укрывают скошенной травой, опавшими листьями и опилками.

Если снега выпадет мало, а морозы будут сильными, такое укрытие может оказаться недостаточным. Поэтому стоит дополнительно укрывать лук, чтобы посадочный материал не перемерз.

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