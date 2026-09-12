Для многих огородников осень – это не конец дачного сезона, а начало нового.

Осень – это время для высадки чеснока и лука, а также посадки саженцев плодовых кустарников, деревьев и цветов.

Когда сажать лук под зиму?

Лучше всего выбирать погожий осенний день. От момента посадки до наступления устойчивых морозов должно пройти 20-30 дней.

Грядку для лука рекомендуется делать на участке, где ранее росли томаты, огурцы, клубника или бобовые.

Нюансы посадки

На грядке создают глубокие борозды с расстоянием между ними в 20 см. Высота борозд должна равняться двум поставленным друг на друга луковицам.

Дно борозды утрамбовывают и посыпают золой. Луковицы раскладывают на расстоянии 5 см друг от друга.

После этого борозды заравнивают и слегка уплотняют почву. Грядки с луком укрывают скошенной травой, опавшими листьями и опилками.

Если снега выпадет мало, а морозы будут сильными, такое укрытие может оказаться недостаточным. Поэтому стоит дополнительно укрывать лук, чтобы посадочный материал не перемерз.