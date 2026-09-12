Туя — это вечнозеленое хвойное дерево, которое может украсить любой сад, но важно знать, как правильно его сажать.

Каждый дачник мечтает о красивой аллее, украшенной туями и другими хвойными растениями. Но стоит ли заниматься их посадкой осенью?

Когда сажать тую

Лучшее время для посадки туи — конец августа или начало сентября. Однако важно не только выбрать время, но и подходящее место.

Место для посадки

Не стоит выбирать слишком солнечное место или густую тень. Для туи лучше подойдет полутень. Также необходимо защитить растения от северного и северо-западного ветра и сквозняков.

Если грунтовые воды в месте посадки находятся близко к поверхности, потребуется подготовить дренаж.

Как сажать туи

Для посадки нужно выкопать лунку глубиной 80-90 см и диаметром около 1 метра, ориентируясь на объем корневой системы саженца.

На дно лунки укладывается дренаж — битый кирпич или керамзит слоем 15-20 см.

Следующий слой — удобрения. На 15-20 см засыпается грунт, смешанный с древесной золой.

Теперь можно разместить саженец, стараясь не повредить земляной ком на корнях. Корневая шейка должна находиться на уровне с землей.

Оставшиеся пустоты в лунке заполняются смесью торфа, песка и плодородного грунта в соотношении 1:1:1.

После утрамбовки грунта укройте туи на зиму мешковиной или агроволокном, чтобы предотвратить гниение. Корни следует укрыть мульчей из палой листвы или компоста.